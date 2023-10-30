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Горюнов Владимир Арсентьевич

Место рождения

Слободище, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

21.06.1949

Пол

Мужской

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1949

Отец: Горюнов Арсентий Васильевич

Мать: Горюнова Аграфена (Груня)

Слободище, Ликино-Дулёво, Московская область
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