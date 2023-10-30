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Горюнов Владимир Арсентьевич
Горюнов Владимир Арсентьевич
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Место рождения
Слободище
, Ликино-Дулёво, Московская область
Дата рождения
21.06.1949
Пол
Мужской
Отец
Горюнов Арсентий Васильевич
1925 г.р.
Мать
Горюнова Аграфена (Груня)
Дети
Не указаны
Добавил:
ОР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1949
Отец:
Горюнов Арсентий Васильевич
Мать:
Горюнова Аграфена (Груня)
Слободище
, Ликино-Дулёво, Московская область
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