Седова (Мысикова) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1945
Дата смерти15.12.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1945
Рождение ребёнка
04.10.1965
Дочь: Вера Николаевна
Отец ребёнка: Седов Николай Федорович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.02.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Седов Николай Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Седов Николай Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.12.2018