Седова (Мысикова) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седова (Мысикова) Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1945

Дата смерти

15.12.2018

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Около 1905 г.р.

Муж

Дети

1965 г.р.
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Добавил:

СР
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Место
Комментарий
Рождение
02.05.1945

Отец: Мысиков Павел Павлович

Мать: Мысикова Ганна (Анна) Устиновна

Рождение ребёнка
04.10.1965

Дочь: Вера Николаевна

Отец ребёнка: Седов Николай Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
06.02.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седов Николай Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седов Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седов Николай Федорович

Смерть
15.12.2018