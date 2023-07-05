Телелюхин Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Телелюхина Надежда
Рождение ребёнка
2010
Сын: Телелюхин Николай Анатольевич
Мать ребёнка: Телелюхина Светлана Сергеевна
Рождение ребёнка
2013
Сын: Телелюхин Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Телелюхина Светлана Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно