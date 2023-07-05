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Телелюхин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Телелюхина Надежда

Рождение ребёнка
2010

Сын: Телелюхин Николай Анатольевич

Мать ребёнка: Телелюхина Светлана Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
2013

Сын: Телелюхин Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Телелюхина Светлана Сергеевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телелюхина Светлана Сергеевна