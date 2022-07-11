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Селезнев Мирон Олегович
Селезнев Мирон Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.07.2022
Пол
Мужской
Отец
Селезнев Олег Александрович
1985 г.р.
Мать
Селезнева (Попова) Наталья Радимовна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.2022
Отец:
Селезнев Олег Александрович
Мать:
Селезнева Наталья Радимовна
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