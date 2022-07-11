Селезнев Мирон Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Мирон Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.2022

Отец: Селезнев Олег Александрович

Мать: Селезнева Наталья Радимовна

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