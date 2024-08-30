Коровина Евфимия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1814
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Коровин Петр Семенович
Рождение ребёнка
16.06.1819
Отец ребёнка: Коровин Петр Семенович
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Коровин Петр Семенович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Коровина) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Коровин Петр Семенович