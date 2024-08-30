Коровина Евфимия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоровина Евфимия Михайловна

Коровина Евфимия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1814

Муж: Коровин Петр Семенович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Коровин Николай Петрович

Отец ребёнка: Коровин Петр Семенович

Рождение ребёнка
16.06.1819

Сын: Коровин Павел Петрович

Отец ребёнка: Коровин Петр Семенович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Коровин Василий Петрович

Отец ребёнка: Коровин Петр Семенович

Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Коровина) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Коровин Петр Семенович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.