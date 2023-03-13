Саломахин Илья Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Саломахина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
10.10.1837
Дочь: Прасковья Ильинична
Мать ребёнка: Саломахина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Саломахина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
14.09.1845
Мать ребёнка: Саломахина Фекла Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саломахин Иван Ильич
Мать ребёнка: Саломахина Фекла Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно