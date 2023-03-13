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Саломахин Илья Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Саломахин Пётр Дементьевич

Мать: Саломахина Федосья Аксёновна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Саломахина Фекла Петровна

Рождение ребёнка
10.10.1837

Дочь: Прасковья Ильинична

Мать ребёнка: Саломахина Фекла Петровна

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Саломахина Фекла Петровна

Рождение ребёнка
14.09.1845

Сын: Саломахин Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Саломахина Фекла Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саломахин Иван Ильич

Мать ребёнка: Саломахина Фекла Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саломахина Фекла Петровна

Смерть
Неизвестно
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