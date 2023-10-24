Михалевич Ева Тодоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Михалевич Марцеля Петровна
Отец ребёнка: Михалевич Петр Матвеев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Михалевич Луцея Петровна
Отец ребёнка: Михалевич Петр Матвеев
Рождение ребёнка
1834
Сын: Михалевич Игнатий Петрович
Отец ребёнка: Михалевич Петр Матвеев
Рождение ребёнка
12.08.1843
Дочь: Михалевич Мария (Марьяна) Петровна
Отец ребёнка: Михалевич Петр Матвеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Михалевич Петр Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно