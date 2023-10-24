Михалевич Ева Тодоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михалевич Ева Тодоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Михалевич Марцеля Петровна

Отец ребёнка: Михалевич Петр Матвеев

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Михалевич Луцея Петровна

Отец ребёнка: Михалевич Петр Матвеев

Рождение ребёнка
1834

Сын: Михалевич Игнатий Петрович

Отец ребёнка: Михалевич Петр Матвеев

Рождение ребёнка
12.08.1843

Дочь: Михалевич Мария (Марьяна) Петровна

Отец ребёнка: Михалевич Петр Матвеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михалевич Ясим Петрович

Отец ребёнка: Михалевич Петр Матвеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михалевич Петр Матвеев

Смерть
Неизвестно
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