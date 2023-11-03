Селезнёв (Кожеватова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнёв (Кожеватова) Антонина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Кожеватов Иван

Мать: Кожеватова Анна

Смерть
Неизвестно
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