Наталья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Щенников Косьма Васильевич
Отец ребёнка: Щенников Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Щенникова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Щенников Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Щенникова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Щенников Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Щенников Нестер Васильевич
Отец ребёнка: Щенников Василий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно