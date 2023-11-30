Наталья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1816 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Щенников Косьма Васильевич

Отец ребёнка: Щенников Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Щенникова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Щенников Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Щенникова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Щенников Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Щенников Нестер Васильевич

Отец ребёнка: Щенников Василий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щенников Василий Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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