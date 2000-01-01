Караваева (Юшкина) Мария Леонтьевна
Место рожденияст.Михайловская, Хоперский округ, Область Войска Донского
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
ст.Михайловская, Хоперский округ, Область Войска Донского
Рождение ребёнка
24.05.1900 ст.
Дочь: Никулина (караваева) Федосия Георгиевна
Отец ребёнка: Караваев Георгий Георгиевич
х. Моховой, Хоперский округ, Область Войска Донского
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно