Караваева (Юшкина) Мария Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКараваева (Юшкина) Мария Леонтьевна

Караваева (Юшкина) Мария Леонтьевна

avatar

Место рождения

ст.Михайловская, Хоперский округ, Область Войска Донского

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

ст.Михайловская, Хоперский округ, Область Войска Донского
Рождение ребёнка
24.05.1900 ст.

Дочь: Никулина (караваева) Федосия Георгиевна

Отец ребёнка: Караваев Георгий Георгиевич

х. Моховой, Хоперский округ, Область Войска Донского
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караваев Георгий Георгиевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close