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Карвялис Роман Миколасович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

14.01.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.2004

Отец: Карвялис Миколас с. Стасиса

Мать: Гремилова Елена Владимировна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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