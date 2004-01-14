Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Карвялис Роман Миколасович
Карвялис Роман Миколасович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
14.01.2004
Пол
Мужской
Отец
Карвялис Миколас с. Стасиса
1967 г.р.
Мать
Гремилова Елена Владимировна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТГ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.2004
Отец:
Карвялис Миколас с. Стасиса
Мать:
Гремилова Елена Владимировна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия