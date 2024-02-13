Петров Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Иван Михайлович

Петров Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Петров Михаил Егорович

Мать: Петрова (Коротаева) Меланья Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Жанна Ульяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Серж Иванович

Мать ребёнка: Петрова Жанна Ульяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Жанна Ульяновна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Абрамович (Петрова) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Петрова Жанна Ульяновна

Смерть
1951

Мы используем куки для улучшения работы сайта.