Петров Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти1951
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Жанна Ульяновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Серж Иванович
Мать ребёнка: Петрова Жанна Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Жанна Ульяновна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Абрамович (Петрова) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Петрова Жанна Ульяновна
Смерть
1951