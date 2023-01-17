Московкин Ефим Севастьянов
Место рождения
Дата рождения1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891 ст.
Дочь: Черноусова Ольга Ефимовна
Мать ребёнка: Московкина Пелагея Филипповна
Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
крещена в Покровской церкви города Верный Семиреченской области Российской Империи.
Смерть
Неизвестно