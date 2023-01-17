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Московкин Ефим Севастьянов

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Место рождения

Русская Матренка, Бирюченский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Русская Матренка, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1891 ст.

Дочь: Черноусова Ольга Ефимовна

Мать ребёнка: Московкина Пелагея Филипповна

Шелек, Енбекшиказахский район, Алматинская область
крещена в Покровской церкви города Верный Семиреченской области Российской Империи.
Смерть
Неизвестно
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