Золотова Зинаида Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова Зинаида Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1934

Дата смерти

12.01.2009

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.03.1956

Сын: Золотов Евгений Константинович

Отец ребёнка: Золотов Константин Иванович

Рождение ребёнка
12.01.1974

Сын: Золотов Алексей Константинович

Отец ребёнка: Золотов Константин Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотов Константин Иванович

Место жительства
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
12.01.2009
Похороны
Неизвестно
Барановское, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Кладбище села
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