Золотова Зинаида Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1934
Дата смерти12.01.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.03.1956
Сын: Золотов Евгений Константинович
Отец ребёнка: Золотов Константин Иванович
Рождение ребёнка
12.01.1974
Сын: Золотов Алексей Константинович
Отец ребёнка: Золотов Константин Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.01.2009
Похороны
Неизвестно
Кладбище села