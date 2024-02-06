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Шыныбекова Салтанат Юрьевна
Шыныбекова Салтанат Юрьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.12.1974
Пол
Женский
Отец
Сабиров Юрий Курманбаевич
1947 г.р.
Мать
Сабирова Кульбаршин Жумабековна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1974
Отец:
Сабиров Юрий Курманбаевич
Мать:
Сабирова Кульбаршин Жумабековна
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