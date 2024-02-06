Шыныбекова Салтанат Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шыныбекова Салтанат Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1974

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1974

Отец: Сабиров Юрий Курманбаевич

Мать: Сабирова Кульбаршин Жумабековна

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