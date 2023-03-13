Пузанова Акулина Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузанова Акулина Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Пузанов Феоктист Алексеев

Отец ребёнка: Пузанов Алексей Семёнов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Пузанов Прокофий Алексеев

Отец ребёнка: Пузанов Алексей Семёнов

Рождение ребёнка
1834

Сын: Пузанов Яков Алексеев

Отец ребёнка: Пузанов Алексей Семёнов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Пузанов Тимофей Алексеев

Отец ребёнка: Пузанов Алексей Семёнов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пузанов Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Пузанов Алексей Семёнов

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Дарья Алексеева

Отец ребёнка: Пузанов Алексей Семёнов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пузанов Алексей Семёнов

Смерть
Неизвестно
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