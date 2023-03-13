Пузанова Акулина Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Пузанов Феоктист Алексеев
Отец ребёнка: Пузанов Алексей Семёнов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Пузанов Прокофий Алексеев
Отец ребёнка: Пузанов Алексей Семёнов
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Пузанов Алексей Семёнов
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Пузанов Алексей Семёнов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Пузанов Алексей Семёнов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Дарья Алексеева
Отец ребёнка: Пузанов Алексей Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно