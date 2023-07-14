Икаев Георгий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Икаева-Акоева Люба х
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Икаева Ильвира Георгиевна
Мать ребёнка: Икаева-Салказанова Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Икаева Тамара Георгиевна
Мать ребёнка: Икаева-Салказанова Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Икаева Белла Георгиевна
Мать ребёнка: Икаева-Салказанова Феня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Икаев Вячеслав Георгиевич
Мать ребёнка: Икаева-Салказанова Феня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Икаева-Салказанова Феня
Смерть
Неизвестно