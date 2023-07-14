Икаев Георгий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Икаев Георгий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Икаева-Акоева Люба х

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Икаева Ильвира Георгиевна

Мать ребёнка: Икаева-Салказанова Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Икаева Тамара Георгиевна

Мать ребёнка: Икаева-Салказанова Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Икаева Белла Георгиевна

Мать ребёнка: Икаева-Салказанова Феня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Икаев Вячеслав Георгиевич

Мать ребёнка: Икаева-Салказанова Феня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Икаева-Салказанова Феня

Смерть
Неизвестно