Облицов Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОблицов Александр Петрович

Облицов Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1954

Дата смерти

16.01.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1954

Отец: Облицов Петр -

Мать: Облицова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
10.10.1975

Сын: Облицов Евгений Александрович

Мать ребёнка: Облицова Людмила Эдуардовна

Рождение ребёнка
30.09.1976

Дочь: Осипова Лариса Александровна

Мать ребёнка: Облицова Людмила Эдуардовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Облицова Людмила Эдуардовна

Смерть
16.01.2009