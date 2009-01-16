Облицов Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1954
Дата смерти16.01.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1954
Отец: Облицов Петр -
Мать: Облицова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
10.10.1975
Сын: Облицов Евгений Александрович
Мать ребёнка: Облицова Людмила Эдуардовна
Рождение ребёнка
30.09.1976
Дочь: Осипова Лариса Александровна
Мать ребёнка: Облицова Людмила Эдуардовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.2009