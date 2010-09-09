Студеникин Виктор Михайлович
Место рожденияАшхабад Туркменская ССР
Дата рождения06.02.1939
Дата смерти09.09.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1939
Образование
Неизвестно
Образование средне- техническое. Техникум машиностроения г. Токмак Киргизской ССР
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Студеникина Ирина Викторовна
Мать ребёнка: Юлина Мария Александровна
Рождение ребёнка
1973
Сын: Студеникин Аркадий Викторович
Мать ребёнка: Юлина Мария Александровна
Смерть
09.09.2010
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область