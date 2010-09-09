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Студеникин Виктор Михайлович

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Место рождения

Ашхабад Туркменская ССР

Дата рождения

06.02.1939

Дата смерти

09.09.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1939

Отец: Студеникин Михаил Прохорович

Мать: Губернская (Губернских) Мария Абрамовна (Авраамовна)

Образование
Неизвестно
Образование средне- техническое. Техникум машиностроения г. Токмак Киргизской ССР
Бракосочетание
1961

Жена: Юлина Мария Александровна

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Студеникина Ирина Викторовна

Мать ребёнка: Юлина Мария Александровна

Рождение ребёнка
1973

Сын: Студеникин Аркадий Викторович

Мать ребёнка: Юлина Мария Александровна

Смерть
09.09.2010
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

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