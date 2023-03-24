Савельев Поликарп Агеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Поликарп Агеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1943

Сын: Савельев Максим Поликарпович

Мать ребёнка: Савельева Васса Сергеевна

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Рождение ребёнка
06.08.1952

Сын: Савельев Василий Поликарпович

Мать ребёнка: Савельева Васса Сергеевна

Пилипы-Хребтиевские, Хмельницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева Васса Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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