Савельев Поликарп Агеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1943
Сын: Савельев Максим Поликарпович
Мать ребёнка: Савельева Васса Сергеевна
Рождение ребёнка
06.08.1952
Сын: Савельев Василий Поликарпович
Мать ребёнка: Савельева Васса Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно