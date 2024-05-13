Голоскова Агафья Пантелеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Голоскова Агафья Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голоскова Евдокия Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Голоскова Галина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голосков Александр Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голосков Василий Викторович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1921

Сын: Голосков Иван Викторович

Отец ребёнка: Голосков Виктор Иванович

Смерть
Неизвестно

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