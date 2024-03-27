Этингов Александр (Шендер) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭтингов Александр (Шендер)

Этингов Александр (Шендер)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

24.07.1889

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

1852 г.р.
1853 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Этингова Песя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Этингова Песя

Рождение ребёнка
1852

Сын: Этингов Соломон (Шломо)

Мать ребёнка: Этингова Песя

Рождение ребёнка
1853

Сын: Этингов Лейб (Леонтий)

Мать ребёнка: Этингова Песя

Смерть
24.07.1889

Мы используем куки для улучшения работы сайта.