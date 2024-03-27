Этингов Александр (Шендер)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти24.07.1889
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Этингова Песя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Этингова Песя
Рождение ребёнка
1852
Мать ребёнка: Этингова Песя
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Этингова Песя
Смерть
24.07.1889