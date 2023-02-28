Ермолаева Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолаев Бронислав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Слугинова Надежда Брониславовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрьева Любовь Брониславовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Олег Брониславович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Леонид Брониславович
Отец ребёнка: Ермолаев Бронислав
Смерть
Неизвестно