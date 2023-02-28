Ермолаева Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Бронислав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Слугинова Надежда Брониславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрьева Любовь Брониславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Олег Брониславович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Леонид Брониславович

Отец ребёнка: Ермолаев Бронислав

Смерть
Неизвестно
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