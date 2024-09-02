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Попов Анисим Платонович

Место рождения

Российская Империя, Курская губерния, Старооскольский уезд , село Средние Опочки

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Попов Платон Васильевич

Мать: (Сивкова) Матрена Фирсова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Попова) Татьяна

Мать ребёнка: Фекла

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1835

Сын: Попов Андрей

Мать ребёнка: Фекла

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1838

Сын: Попов Федор

Мать ребёнка: Фекла

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Малахов
Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Попова) Фекла

Мать ребёнка: Фекла

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Попова) Акулина

Мать ребёнка: Фекла

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Попова) Катерина

Мать ребёнка: Фекла

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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