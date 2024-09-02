Попов Анисим Платонович
Место рожденияРоссийская Империя, Курская губерния, Старооскольский уезд , село Средние Опочки
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Попов Платон Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Попова) Татьяна
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
1835
Сын: Попов Андрей
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
1838
Сын: Попов Федор
Мать ребёнка: Фекла
Малахов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Попова) Фекла
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Попова) Акулина
Мать ребёнка: Фекла
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Попова) Катерина
Мать ребёнка: Фекла
Смерть
Неизвестно