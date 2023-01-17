Бауэр Валентин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.1942
Дата смерти03.02.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бауэр Галина Николаевна
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бауэр Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бауэр Галина Николаевна
Смерть
03.02.1993
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область