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Бауэр Валентин Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.1942

Дата смерти

03.02.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бауэр Галина Николаевна

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бауэр Галина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бауэр Галина Николаевна

Смерть
03.02.1993
Сузун, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
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