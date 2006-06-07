Григорьева Устинова Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева Устинова Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1971

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1994

Сын: Григорьев Григорий Александрович

Отец ребёнка: Григорьев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
07.06.2006

Сын: Григорьев Захар Александрович

Отец ребёнка: Григорьев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
08.02.2009

Дочь: Григорьева Алина Александровна

Отец ребёнка: Григорьев Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорьев Александр Васильевич

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