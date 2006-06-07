Григорьева Устинова Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1971
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1994
Сын: Григорьев Григорий Александрович
Отец ребёнка: Григорьев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
07.06.2006
Сын: Григорьев Захар Александрович
Отец ребёнка: Григорьев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
08.02.2009
Дочь: Григорьева Алина Александровна
Отец ребёнка: Григорьев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно