Шарыгина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Аксинья Яковлевна
Отец ребёнка: Шарыгин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Шарыгина Устинья Яковлевна
Отец ребёнка: Шарыгин Яков Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Шарыгин Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно