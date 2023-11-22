Шарыгина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарыгина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Аксинья Яковлевна

Отец ребёнка: Шарыгин Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Шарыгина Устинья Яковлевна

Отец ребёнка: Шарыгин Яков Васильевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Шарыгин Агафон Яковлевич

Отец ребёнка: Шарыгин Яков Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарыгин Яков Васильевич

Смерть
Неизвестно
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