Пенкин Алексей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенкин Алексей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1989

Отец: не указан

Мать: Пенкина Татьяна Николаевна

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