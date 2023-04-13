Вершинина (Втюрина) Павла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинина (Втюрина) Павла Ивановна

Вершинина (Втюрина) Павла Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Втюрин Иван Михайлович

Мать: Втюрина Анна Архиповна

Рождение ребёнка
После 1935

Сын: Вершинин Дмитрий Семенович

Отец ребёнка: Вершинин Семен Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Семен Семенович

Место жительства
Неизвестно
Втюринское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close