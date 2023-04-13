Вершинина (Втюрина) Павла Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Втюрин Иван Михайлович
Мать: Втюрина Анна Архиповна
Рождение ребёнка
После 1935
Сын: Вершинин Дмитрий Семенович
Отец ребёнка: Вершинин Семен Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Втюринское, Тоншаевский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно