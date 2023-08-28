Крушинская Прасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
Дата смертиДо 1816 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773 ст.
Отец ребёнка: Крушинский Иван Васильев
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Наталья Иванова
Отец ребёнка: Крушинский Иван Васильев
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Фекла Иванова
Отец ребёнка: Крушинский Иван Васильев
Рождение ребёнка
1785 ст.
Отец ребёнка: Крушинский Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1816 ст.