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Крушинская Прасковья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Дата смерти

До 1816 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Крушинский Фёдор Иванов

Отец ребёнка: Крушинский Иван Васильев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Наталья Иванова

Отец ребёнка: Крушинский Иван Васильев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Фекла Иванова

Отец ребёнка: Крушинский Иван Васильев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Сын: Крушинский Иван Иванов

Отец ребёнка: Крушинский Иван Васильев

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крушинский Иван Васильев

Смерть
До 1816 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
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