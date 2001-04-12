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Борбуш Александра Ивановна
Борбуш Александра Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.2001
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Макарова (Федорова) Виктория
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.2001
Отец: не указан
Мать:
Макарова Виктория
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