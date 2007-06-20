Жилкин Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилкин Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1988

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1988

Отец: Жилкин Александр Ильич

Мать: Жилкина Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
04.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.02.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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