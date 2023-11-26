Ганопольский Цалик Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.11.1952
Сын: Ганопольский Олег Цаликович
Мать ребёнка: Ганопольская Римма Михайловна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ганопольская Мила Цаликовна
Мать ребёнка: Ганопольская Римма Михайловна
Смерть
Неизвестно