Ганопольский Цалик Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганопольский Цалик Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1952

Сын: Ганопольский Олег Цаликович

Мать ребёнка: Ганопольская Римма Михайловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ганопольская Мила Цаликовна

Мать ребёнка: Ганопольская Римма Михайловна

Смерть
Неизвестно
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