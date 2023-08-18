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Караваев Петр Саввич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Караваева Иулитта Петровна

Мать ребёнка: Караваева Елена Иоановна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Лапшакова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Караваева Елена Иоановна

Александровский Завод, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
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