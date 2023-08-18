Караваев Петр Саввич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Караваева Иулитта Петровна
Мать ребёнка: Караваева Елена Иоановна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Лапшакова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Караваева Елена Иоановна
Александровский Завод, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно