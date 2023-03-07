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Сырчина Евдокия Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1669

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1671 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1692

Дочь: Бронникова Параскева Павлова

Отец ребёнка: Сырчин Павел Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Сырчин Федот (ст) Павлов

Отец ребёнка: Сырчин Павел Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Сырчин Яким Павлов

Отец ребёнка: Сырчин Павел Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1698

Сын: Сырчин Федот (мл.) Павлов

Отец ребёнка: Сырчин Павел Дмитриев

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Сырчин Герасим Павлов

Отец ребёнка: Сырчин Павел Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырчин Павел Дмитриев

Работа или профессия
Неизвестно
черносошная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1710
Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
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