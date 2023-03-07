Сырчина Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1669
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1669
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1692
Дочь: Бронникова Параскева Павлова
Отец ребёнка: Сырчин Павел Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1696
Отец ребёнка: Сырчин Павел Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1697
Сын: Сырчин Яким Павлов
Отец ребёнка: Сырчин Павел Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1698
Сын: Сырчин Федот (мл.) Павлов
Отец ребёнка: Сырчин Павел Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1701
Отец ребёнка: Сырчин Павел Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1710