Прусов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1924
Дата смерти22.09.1995
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чекодаева (Прусова) Елена Александровна
Мать ребёнка: Прусова (Прусова) Тамара Александровна
Рождение ребёнка
30.12.1952
Сын: Прусов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Прусова (Прусова) Тамара Александровна
Смерть
22.09.1995