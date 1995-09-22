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Прусов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1924

Дата смерти

22.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

сп
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1924

Отец: Прусов Михаил

Мать: Прусова (Панкратова) Дарья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чекодаева (Прусова) Елена Александровна

Мать ребёнка: Прусова (Прусова) Тамара Александровна

Рождение ребёнка
30.12.1952

Сын: Прусов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Прусова (Прусова) Тамара Александровна

Смерть
22.09.1995

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