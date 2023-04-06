Пьянов Георгий Васильевич
Место рождения
Дата рождения?.01.1895 ст.
Дата смерти12.07.1896 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1895 ст.
Отец: Пьянов Василий Семенович
Мать: Пьянова Ирина Ивановна
Смерть
12.07.1896 ст.
Причина смерти: от поноса. Исповедовал и приобщал: священник Михаил Жуков, дьякон Константин Громов. Дата погребения: 14 июля 1896 года. Похоронен на отведенном кладбище. АЗГО, Ф.И-59, Оп.1,д.40,л.л.5... Показать все