Пьянов Георгий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПьянов Георгий Васильевич

Пьянов Георгий Васильевич

avatar

Место рождения

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

?.01.1895 ст.

Дата смерти

12.07.1896 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1895 ст.

Отец: Пьянов Василий Семенович

Мать: Пьянова Ирина Ивановна

Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
12.07.1896 ст.
Сим, Ашинский муниципальный район, Челябинская область
Причина смерти: от поноса. Исповедовал и приобщал: священник Михаил Жуков, дьякон Константин Громов. Дата погребения: 14 июля 1896 года. Похоронен на отведенном кладбище. АЗГО, Ф.И-59, Оп.1,д.40,л.л.5... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close