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Шаликов Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1964

Дата смерти

28.05.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

1987 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1964

Отец: Шаликов Пётр

Мать: Шаликова Надежда

Рождение ребёнка
05.10.1987

Сын: Шаликов Сергей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.02.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.05.2015
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