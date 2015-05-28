Шаликов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1964
Дата смерти28.05.2015
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1964
Отец: Шаликов Пётр
Мать: Шаликова Надежда
Рождение ребёнка
05.10.1987
Сын: Шаликов Сергей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.02.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.05.2015