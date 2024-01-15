Зайцев Яков Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Зайцев Терентий Андреев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Зайцева) Стефанида Яковлева
Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Зайцева) Елена Яковлева
Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Зайцев Илья Яковлев
Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Зайцев Яков Яковлев
Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Ивановна
Смерть
1835