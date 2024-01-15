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Зайцев Яков Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Зайцев Терентий Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Зайцева) Стефанида Яковлева

Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Зайцева) Елена Яковлева

Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Зайцев Илья Яковлев

Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Зайцев Яков Яковлев

Мать ребёнка: Зайцева Екатерина Ивановна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1835

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