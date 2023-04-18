Крылова-Головина Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1977
Дочь: Головина Юлия Владимировна
Отец ребёнка: Головин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
07.01.1984
Сын: Головин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Головин Владимир Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно