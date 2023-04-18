Крылова-Головина Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крылова-Головина Валентина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1977

Дочь: Головина Юлия Владимировна

Отец ребёнка: Головин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
07.01.1984

Сын: Головин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Головин Владимир Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Владимир Алексеевич

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