Лобзов Сергей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЛобзов Сергей

Лобзов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Жена

Дети

1911 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобзова (Андреева) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лобзова (Андреева) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лобзов Виктор

Мать ребёнка: Лобзова (Андреева) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобзова (Андреева) Александра

Рождение ребёнка
07.12.1911

Дочь: Ражева (Лобзова) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Лобзова (Андреева) Александра

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