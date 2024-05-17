Лобзов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобзова (Андреева) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лобзова (Андреева) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лобзов Виктор
Мать ребёнка: Лобзова (Андреева) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1911
Дочь: Ражева (Лобзова) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Лобзова (Андреева) Александра