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Веселов Галактион Ерофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

09.01.1967

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1925

Дочь: Галактионова Мария Галактионовна

Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Михайловна

Шаймы, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Прасковья Михайловна

Смерть
09.01.1967
Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
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