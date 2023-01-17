Веселов Галактион Ерофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти09.01.1967
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1925
Дочь: Галактионова Мария Галактионовна
Мать ребёнка: Михайлова Прасковья Михайловна
Шаймы, Пестовский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.1967
Пестово, Пестовский муниципальный район, Новгородская область