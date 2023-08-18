Злобин Семен Прокопиев
Место рожденияпоч. вверх Илети речки, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1709
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709
Отец: Злобин Прокопий Карпов
Мать: Злобина Васса Иванова
поч. вверх Илети речки, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. по др. сторону р. Лебедки, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721