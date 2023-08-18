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Злобин Семен Прокопиев

Место рождения

поч. вверх Илети речки, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1709

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Около 1680 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1709

Отец: Злобин Прокопий Карпов

Мать: Злобина Васса Иванова

поч. вверх Илети речки, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. по др. сторону р. Лебедки, Кырмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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