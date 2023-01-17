Трефилова (Кайсина) Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1791 по 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
С 1791 по 1792
Отец: Кайсин Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1806
Сын: Трефилов Савва
Отец ребёнка: Трефилов Михаил
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
01.10.1806
Сын: Трефилов Роман
Отец ребёнка: Трефилов Михаил
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Бракосочетание
05.02.1815
Муж: Трефилов Михаил
Рождение ребёнка
19.07.1816
Сын: Трефилов Ермил
Отец ребёнка: Трефилов Михаил
д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
С 1817 по 1818
Сын: Трефилов Семеон
Отец ребёнка: Трефилов Михаил
Рождение ребёнка
С 1818 по 1819
Сын: Трефилов Фёдор
Отец ребёнка: Трефилов Михаил
Рождение ребёнка
17.08.1827
Сын: Трефилов Самуил
Отец ребёнка: Трефилов Михаил
с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
С 1828 по 1829
Сын: Трефилов Василий
Отец ребёнка: Трефилов Михаил
Рождение ребёнка
13.09.1831
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Трефилов Михаил
д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
С 1834 по 1835
Сын: Трефилов Семеон
Отец ребёнка: Трефилов Михаил
Смерть
Неизвестно