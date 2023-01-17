Трефилова (Кайсина) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрефилова (Кайсина) Дарья

Трефилова (Кайсина) Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1791 по 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

С 1779 по 1780 г.р.

Дети

1806 г.р.
1806 г.р.
1816 г.р.
С 1817 по 1818 г.р.
С 1818 по 1819 г.р.
1827 г.р.

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1791 по 1792

Отец: Кайсин Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1806

Сын: Трефилов Савва

Отец ребёнка: Трефилов Михаил

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
01.10.1806

Сын: Трефилов Роман

Отец ребёнка: Трефилов Михаил

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Бракосочетание
05.02.1815

Муж: Трефилов Михаил

Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
19.07.1816

Сын: Трефилов Ермил

Отец ребёнка: Трефилов Михаил

д. Юдчино, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
С 1817 по 1818

Сын: Трефилов Семеон

Отец ребёнка: Трефилов Михаил

Рождение ребёнка
С 1818 по 1819

Сын: Трефилов Фёдор

Отец ребёнка: Трефилов Михаил

Юдчино, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.08.1827

Сын: Трефилов Самуил

Отец ребёнка: Трефилов Михаил

с. Укан, Ярский район, Удмуртия
Рождение ребёнка
С 1828 по 1829

Сын: Трефилов Василий

Отец ребёнка: Трефилов Михаил

Рождение ребёнка
13.09.1831

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Трефилов Михаил

д. Нижний Укан, Нижнеуканская волость
Рождение ребёнка
С 1834 по 1835

Сын: Трефилов Семеон

Отец ребёнка: Трефилов Михаил

Смерть
Неизвестно
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