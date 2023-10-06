Ярмак (Ярмак) Анна Захаровна
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения11.10.1874
Дата смерти13.11.1894
ПолЖенский
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1874
Отец: Ярмак Захарий Агафонович
Мать: Ярмак Мария Федоровна
Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
13.11.1894
Черниговская губерния, Российская империя