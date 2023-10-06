Ярмак (Ярмак) Анна Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмак (Ярмак) Анна Захаровна

Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

11.10.1874

Дата смерти

13.11.1894

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1874

Отец: Ярмак Захарий Агафонович

Мать: Ярмак Мария Федоровна

Черниговская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Черниговская губерния, Российская империя
Смерть
13.11.1894
Черниговская губерния, Российская империя
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