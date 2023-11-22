Гибадуллин Зайнулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1915
Дата смерти07.11.1985
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1915
Отец: Гибадуллин Байтулла
Мать: Гибадуллина Хабира
Рождение ребёнка
23.03.1951
Сын: Гибадуллин Радик
Мать ребёнка: Гибадуллина Фаузия
Рождение ребёнка
09.05.1954
Сын: Гибадуллин Фларис
Мать ребёнка: Гибадуллина Фаузия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Гибадуллина Фаузия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гибадуллина Фаузия
Смерть
07.11.1985