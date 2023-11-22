Гибадуллин Зайнулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гибадуллин Зайнулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1915

Дата смерти

07.11.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1915

Отец: Гибадуллин Байтулла

Мать: Гибадуллина Хабира

Рождение ребёнка
23.03.1951

Сын: Гибадуллин Радик

Мать ребёнка: Гибадуллина Фаузия

Рождение ребёнка
09.05.1954

Сын: Гибадуллин Фларис

Мать ребёнка: Гибадуллина Фаузия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Гибадуллина Фаузия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гибадуллина Фаузия

Смерть
07.11.1985
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