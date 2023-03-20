Червяков Прокопий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1864 ст.
Сын: Червяков Савелий Прокопиев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.
Сын: Червяков Андрей Прокофьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Червяков Сильвестр Прокопиев
Мать ребёнка: не указана