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Солодилов Артем Павлович
Солодилов Артем Павлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.09.2016
Пол
Мужской
Отец
Солодилов Павел Владимирович
1986 г.р.
Мать
Солодилова (Хованцева) Мария Владимировна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.2016
Отец:
Солодилов Павел Владимирович
Мать:
Солодилова Мария Владимировна
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