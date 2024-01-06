Заобурная Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заобурная Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1982

Отец: Роот Виктор Александрович

Мать: Роот Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
07.07.2010

Дочь: Заобурная София Владиславовна

Отец ребёнка: Заобурный Владислав Эдуардович

Рождение ребёнка
25.02.2011

Сын: Заобурный Лео Владиславович

Отец ребёнка: Заобурный Владислав Эдуардович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заобурный Владислав Эдуардович

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