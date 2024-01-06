Заобурная Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1982
Отец: Роот Виктор Александрович
Мать: Роот Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
07.07.2010
Дочь: Заобурная София Владиславовна
Отец ребёнка: Заобурный Владислав Эдуардович
Рождение ребёнка
25.02.2011
Сын: Заобурный Лео Владиславович
Отец ребёнка: Заобурный Владислав Эдуардович
Бракосочетание
Неизвестно