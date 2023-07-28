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Заровняев Павел Иванович

Место рождения

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.01.1852 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1852 ст.

Отец: Заровняев Иван Ефимович

Мать: Заровняева Фекла Васильевна

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
19.10.1869 ст.

Жена: Заровняева Параскева Ипатова

Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.

Сын: Заровняев Стефан Павлович

Мать ребёнка: Заровняева Параскева Ипатова

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1874 ст.

Сын: Заровняев Михаил Павлович

Мать ребёнка: Заровняева Параскева Ипатова

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Заровняев Андрей Павлович

Мать ребёнка: Заровняева Параскева Ипатова

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
09.10.1887 ст.

Дочь: Кочергина Парасковья Павловна

Мать ребёнка: Заровняева Параскева Ипатова

Сюдумарь, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно